CNDH dona 70 millones de pesos para damnificados por lluvias en cinco estados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció la donación de 70 millones de pesos para apoyar a personas damnificadas por las intensas lluvias registradas el pasado fin de semana en cinco estados del país.
La presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, informó que el recurso será destinado a la compra de alimentos y acciones de reconstrucción, con el objetivo de atender de manera inmediata las afectaciones provocadas por el fenómeno climático.
“El costo en sí de la atención apremiante, que reclaman los damnificados, y más adelante las secuelas de las lluvias, nos convocan a todos a sumar nuestra aportación. Anuncio que aportaremos de manera inmediata la cantidad de 70 millones de pesos”, expresó la funcionaria en un video difundido en redes sociales.
De acuerdo con Piedra Ibarra, la suma entregada es resultado de medidas de austeridad, reorganización y ahorros internos realizados por el organismo en los últimos meses.
El recurso ya fue enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que se encargará de canalizarlo hacia las zonas afectadas, según las prioridades establecidas por el Gobierno Federal.
“Nos debemos al pueblo, a él respondemos y con él nos comprometemos. Me siento orgullosa de devolverle estos 70 millones, que servirán sin duda para ayudar a quien ahora lo necesita”, afirmó la titular de la CNDH.
Aunque no se especificaron los estados beneficiados en el anuncio, el organismo reiteró que la ayuda será aplicada directamente en las comunidades más afectadas por las lluvias recientes.
Con esta acción, la CNDH busca demostrar su compromiso con la población y fortalecer la atención institucional en momentos de emergencia.
mrh