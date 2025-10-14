CNDH dona 70 millones de pesos para damnificados por lluvias en cinco estados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció la donación de 70 millones de pesos para apoyar a personas damnificadas por las intensas lluvias registradas el pasado fin de semana en cinco estados del país.

La presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, informó que el recurso será destinado a la compra de alimentos y acciones de reconstrucción, con el objetivo de atender de manera inmediata las afectaciones provocadas por el fenómeno climático.

“El costo en sí de la atención apremiante, que reclaman los damnificados, y más adelante las secuelas de las lluvias, nos convocan a todos a sumar nuestra aportación. Anuncio que aportaremos de manera inmediata la cantidad de 70 millones de pesos”, expresó la funcionaria en un video difundido en redes sociales.

De acuerdo con Piedra Ibarra, la suma entregada es resultado de medidas de austeridad, reorganización y ahorros internos realizados por el organismo en los últimos meses.