Clausuran zoológico La Pastora en Nuevo León por caso de la osa Mina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso la clausura temporal total al zoológico La Pastora, ubicado en Guadalupe, Nuevo León, tras detectar incumplimientos a la normatividad ambiental en materia de trato digno y respetuoso hacia ejemplares de vida silvestre.
La medida se deriva del caso de Mina, una osa negra (Ursus americanus), especie incluida en la NOM-059-SEMARNAT-2010 bajo la categoría de “en peligro de extinción”. Durante inspecciones realizadas los días 25, 26 y 27 de septiembre, personal de Profepa constató que el ejemplar presentaba condiciones graves de deterioro físico y de salud, con evidencia de mal manejo médico, deficiencias nutricionales, lesiones, úlceras en la piel y ausencia de protocolos de rehabilitación adecuados.
Ante esta situación, y en aplicación del principio precautorio, Profepa determinó clausurar las instalaciones del zoológico para salvaguardar el bienestar de la fauna silvestre y prevenir riesgos a la salud pública.
La dependencia federal subrayó que la medida busca garantizar un trato digno a los animales y vigilar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente.
BCT