Clausuran zoológico La Pastora en Nuevo León por caso de la osa Mina

Ante esta situación, y en aplicación del principio precautorio, Profepa determinó clausurar las instalaciones del zoológico para salvaguardar el bienestar de la fauna silvestre y prevenir riesgos a la salud pública.

La dependencia federal subrayó que la medida busca garantizar un trato digno a los animales y vigilar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente.

BCT