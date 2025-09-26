Clausuran restaurante en Yucatán por servir caldo con ratón; una menor fue hospitalizada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Yucatán clausuró el restaurante Gran Centenario, en la ciudad de Progreso, luego de que una familia denunciara que a su hija de dos años le sirvieron un caldo con un ratón cocido.

La familia, originaria de Progreso pero residente en Estados Unidos, acudió al establecimiento durante su última visita a la entidad. Según relataron, la menor alcanzó a beber del caldo antes de que sus padres detectaran la presencia del roedor. Tras el incidente, tomaron fotografías como evidencia y la niña fue hospitalizada de manera preventiva, aunque después fue dada de alta bajo observación médica.

La denuncia fue presentada ante las autoridades, lo que derivó en una inspección sanitaria inmediata. Al detectar irregularidades, la Secretaría de Salud procedió a la clausura del restaurante, y abrió una investigación para determinar posibles sanciones.

El hallazgo de un roedor en alimentos representa un riesgo grave para la salud pública, pues estos animales son portadores de diversas enfermedades transmisibles por contacto con excrementos, orina, saliva o restos biológicos.