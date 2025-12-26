Claudia Sheinbaum vacaciona en Acapulco y llama a visitar el puerto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, compartió a través de redes sociales un video desde el puerto de Acapulco, Guerrero, donde aprovechó la temporada navideña para tomarse unos días de descanso.
En su cuenta oficial de X, la titular del Ejecutivo federal invitó a la población a visitar el puerto guerrerense, uno de los más emblemáticos del Pacífico mexicano.
“Miren qué bien está Acapulco. Visiten este bello puerto del Pacífico mexicano”, escribió al publicar un video con imágenes de la Costera Miguel Alemán, una de las avenidas más conocidas del destino turístico.
Durante su recorrido, Sheinbaum destacó que “Acapulco está de pie” y elogió a las y los acapulqueños, a quienes calificó como “gente maravillosa”, haciendo alusión a la resiliencia del lugar tras las severas afectaciones provocadas por los huracanes Otis y John en meses recientes.
En su conferencia mañanera, la mandataria federal había anticipado que tomaría tres días de vacaciones en Acapulco durante esta temporada decembrina:
—"¿Va a pasar Navidad allá?", se le preguntó.—"Sí, me quedé pensando en las vacaciones", respondió.
Además, Sheinbaum descartó usar una casa presidencial de descanso, afirmando que esas instalaciones “ya no existen”, y que en su caso solo tiene conocimiento de espacios gestionados por el Ejército o la Marina.
Esta visita se interpreta como un mensaje de respaldo político, económico y social hacia Acapulco, que continúa en su proceso de recuperación tras el impacto de fenómenos naturales.
mrh