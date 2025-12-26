Claudia Sheinbaum vacaciona en Acapulco y llama a visitar el puerto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, compartió a través de redes sociales un video desde el puerto de Acapulco, Guerrero, donde aprovechó la temporada navideña para tomarse unos días de descanso.

En su cuenta oficial de X, la titular del Ejecutivo federal invitó a la población a visitar el puerto guerrerense, uno de los más emblemáticos del Pacífico mexicano.

“Miren qué bien está Acapulco. Visiten este bello puerto del Pacífico mexicano”, escribió al publicar un video con imágenes de la Costera Miguel Alemán, una de las avenidas más conocidas del destino turístico.

Durante su recorrido, Sheinbaum destacó que “Acapulco está de pie” y elogió a las y los acapulqueños, a quienes calificó como “gente maravillosa”, haciendo alusión a la resiliencia del lugar tras las severas afectaciones provocadas por los huracanes Otis y John en meses recientes.