Claudia Sheinbaum supervisa ayuda y traslados médicos en Poza Rica

Poza Rica, Veracruz (MiMorelia.com).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, supervisó en Poza Rica, Veracruz, la entrega de ayuda humanitaria y la realización de traslados médicos, como parte de su cuarto día de recorridos por territorio para atender de manera directa a la población afectada por las lluvias extraordinarias que se registraron hace una semana.
“En Poza Rica, Veracruz, supervisamos la entrega de ayuda humanitaria y traslados médicos; en reunión previa evaluamos las zonas afectadas en el estado. Sigue la atención directa a la población”, informó a través de sus redes sociales.
En la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, la Jefa del Ejecutivo Federal, informó que, durante el fin de semana, del viernes 17 al domingo 19 de octubre, visitará los estados de Veracruz, Hidalgo y Puebla.
Además, destacó que hay alrededor de 52 mil servidores públicos del Gobierno de México y autoridades estatales que atienden a la población damnificada de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. Aunado a que, las y los servidores de la nación han censado 38 mil 872 viviendas afectadas en 72 municipios de los cinco estados.
El Gobierno de México, habilitó el micrositio , en el cual se informa de manera permanente el avance de las acciones realizadas en el marco de la emergencia, particularmente, las localidades aisladas, los caminos afectados, así como las personas que han fallecido y quienes se encuentran como no localizadas.
SHA