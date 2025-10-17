Claudia Sheinbaum supervisa ayuda y traslados médicos en Poza Rica

Poza Rica, Veracruz (MiMorelia.com).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, supervisó en Poza Rica, Veracruz, la entrega de ayuda humanitaria y la realización de traslados médicos, como parte de su cuarto día de recorridos por territorio para atender de manera directa a la población afectada por las lluvias extraordinarias que se registraron hace una semana.

“En Poza Rica, Veracruz, supervisamos la entrega de ayuda humanitaria y traslados médicos; en reunión previa evaluamos las zonas afectadas en el estado. Sigue la atención directa a la población”, informó a través de sus redes sociales.