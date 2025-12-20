Claudia Sheinbaum supervisa avances del Tren México–Querétaro; reportan 8% de progreso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde San Juan del Río, Querétaro, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo supervisó la construcción del Tren México-Querétaro, que lleva un avance del 8 por ciento, y aseguró que se cumplirá con su construcción como parte de la recuperación de los trenes de pasajeros, que los gobiernos neoliberales desaparecieron y privatizaron.

“¿Cuántos años queriendo el Tren México-Querétaro? Bueno, yo de niña vine a Querétaro en tren, ya tengo mis añitos. Después, decidieron privatizar los trenes y desaparecieron los trenes de pasajeros. Los recupera el presidente López Obrador y ahora estamos seguros que vamos a cumplir, porque con este equipazo que tenemos es un orgullo y privilegio contar con este equipo. Muchas gracias a todas y todos. Vamos muy bien y el próximo año vamos a ir mejor”, informó.