Claudia Sheinbaum se reúne con Margarita Arévalo y Enrique Semo en Palacio Nacional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo este viernes una reunión en Palacio Nacional con los intelectuales Enrique Semo y Margarita Arévalo, a quienes calificó como “personas que siempre hay que escuchar”.

A través de sus redes sociales, la mandataria compartió una fotografía del encuentro, en la que también aparece su esposo, Jesús María Tarriba, acompañándola en la reunión, la cual describió como una “extraordinaria conversación”.

Reconocimiento a su trayectoria

En su publicación, Sheinbaum reconoció el aporte intelectual de ambos invitados. Enrique Semo, historiador, escritor y académico, es reconocido por su pensamiento crítico de izquierda y su cercanía con el movimiento de la Cuarta Transformación (4T). A lo largo de su carrera, ha sido una figura destacada en la vida intelectual y política de México.