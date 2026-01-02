Claudia Sheinbaum se reúne con Margarita Arévalo y Enrique Semo en Palacio Nacional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo este viernes una reunión en Palacio Nacional con los intelectuales Enrique Semo y Margarita Arévalo, a quienes calificó como “personas que siempre hay que escuchar”.
A través de sus redes sociales, la mandataria compartió una fotografía del encuentro, en la que también aparece su esposo, Jesús María Tarriba, acompañándola en la reunión, la cual describió como una “extraordinaria conversación”.
En su publicación, Sheinbaum reconoció el aporte intelectual de ambos invitados. Enrique Semo, historiador, escritor y académico, es reconocido por su pensamiento crítico de izquierda y su cercanía con el movimiento de la Cuarta Transformación (4T). A lo largo de su carrera, ha sido una figura destacada en la vida intelectual y política de México.
Por su parte, Margarita Arévalo es académica con una larga trayectoria en la Facultad de Derecho de la UNAM, y además es hermana del actual presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo. Su trabajo ha estado enfocado en temas de derecho constitucional y cooperación académica internacional.
La presencia de Arévalo y Semo en Palacio Nacional ha sido interpretada como un gesto simbólico de la presidenta para fortalecer el diálogo con voces académicas e intelectuales, en un momento clave de transición política. También resalta el enfoque latinoamericanista que ha buscado marcar la administración de Sheinbaum.
Aunque no se detallaron los temas abordados durante la reunión, la propia mandataria subrayó la relevancia de mantener espacios de conversación con figuras clave del pensamiento progresista.
mrh