Claudia Sheinbaum se reúne con economistas en Palacio Nacional para hablar de crecimiento económico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una reunión con un grupo de economistas en Palacio Nacional, donde abordaron temas relacionados con el crecimiento económico, la estabilidad financiera y el fortalecimiento de la economía nacional.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, la mandataria señaló que el encuentro tuvo como eje una visión de bienestar y justicia social.

“En Palacio Nacional, nos reunimos con economistas para conversar sobre el crecimiento y la fortaleza económica de México con visión de bienestar, prosperidad compartida y justicia social”, expresó Sheinbaum.

México y su posición frente a los aranceles

Durante su conferencia matutina del 2 de enero, la presidenta reafirmó que México mantiene una posición sólida en materia comercial, a pesar de los recientes aranceles aplicados por Estados Unidos, especialmente al sector automotriz.

Sheinbaum destacó que el país sigue siendo uno de los más abiertos del mundo al comercio:

“México es el país en promedio con menos aranceles de todo el mundo. Eso es gracias al tratado comercial que tenemos y a la relación que hemos establecido con el presidente (Donald) Trump y con todo su equipo”, señaló.

La mandataria subrayó la relevancia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) como pilar de certidumbre económica y motor de la integración regional.