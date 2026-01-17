Claudia Sheinbaum se reúne con economistas en Palacio Nacional para hablar de crecimiento económico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una reunión con un grupo de economistas en Palacio Nacional, donde abordaron temas relacionados con el crecimiento económico, la estabilidad financiera y el fortalecimiento de la economía nacional.
En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, la mandataria señaló que el encuentro tuvo como eje una visión de bienestar y justicia social.
“En Palacio Nacional, nos reunimos con economistas para conversar sobre el crecimiento y la fortaleza económica de México con visión de bienestar, prosperidad compartida y justicia social”, expresó Sheinbaum.
Durante su conferencia matutina del 2 de enero, la presidenta reafirmó que México mantiene una posición sólida en materia comercial, a pesar de los recientes aranceles aplicados por Estados Unidos, especialmente al sector automotriz.
Sheinbaum destacó que el país sigue siendo uno de los más abiertos del mundo al comercio:
“México es el país en promedio con menos aranceles de todo el mundo. Eso es gracias al tratado comercial que tenemos y a la relación que hemos establecido con el presidente (Donald) Trump y con todo su equipo”, señaló.
La mandataria subrayó la relevancia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) como pilar de certidumbre económica y motor de la integración regional.
En el mismo espacio, la presidenta defendió la estabilidad del peso mexicano, y señaló que la apreciación de la moneda frente a divisas como el dólar y el euro demuestra la confianza que existe en el país.
“El peso no estaría como está si no hubiera certidumbre”, aseguró.
Agregó que México se ubicó como el segundo país de América Latina con mayor apreciación de su moneda, solo detrás de Colombia.
Además, destacó el desempeño de la Bolsa Mexicana de Valores y la fortaleza frente al euro hacia el cierre del año, lo que, dijo, contradice la narrativa de que los gobiernos progresistas generan devaluaciones.
mrh