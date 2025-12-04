Claudia Sheinbaum revela cual será su mensaje en su encuentro con Donald Trump

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que sostendrá su primer encuentro presencial con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este viernes 5 de diciembre en Washington, en el marco del sorteo del Mundial 2026 de futbol organizado por la FIFA.

Durante su arribo al Museo Kaluz en la Ciudad de México, Sheinbaum fue abordada por medios de comunicación que le preguntaron sobre su mensaje para Trump. En tono festivo, la presidenta respondió:

“¡Que viva México!”

Aunque no ofreció más detalles sobre lo que planteará en la reunión bilateral, Sheinbaum señaló que el encuentro será breve y forma parte de las actividades diplomáticas vinculadas al evento deportivo internacional, donde México será una de las sedes del torneo.

También se reunirá con el primer ministro de Canadá

En su conferencia del jueves 4 de diciembre, celebrada en el marco de su gira llamada “la mañanera del pueblo”, Sheinbaum informó que también sostendrá una reunión con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

“Todo parece indicar que vamos a tener una pequeña reunión (...) con el presidente Trump, y otra con el primer ministro Carney”, indicó.