Claudia Sheinbaum pide contacto directo con EU por seguridad bilateral

“Con el presidente Trump tenemos un acuerdo, un entendimiento en el tema de seguridad con México, que por cierto estamos fortaleciendo”, expresó la mandataria al referirse al marco de cooperación que existe con el gobierno estadounidense.

Sheinbaum explicó que, a pesar del estilo comunicativo característico de Trump, las últimas declaraciones del exmandatario norteamericano motivaron la decisión de activar canales diplomáticos para garantizar el fortalecimiento de la coordinación bilateral.