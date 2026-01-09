Claudia Sheinbaum pide contacto directo con EU por seguridad bilateral

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que solicitó a la Cancillería mexicana establecer contacto directo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, e incluso dejó abierta la posibilidad de una llamada con el presidente Donald Trump, tras sus recientes declaraciones públicas.
“Con el presidente Trump tenemos un acuerdo, un entendimiento en el tema de seguridad con México, que por cierto estamos fortaleciendo”, expresó la mandataria al referirse al marco de cooperación que existe con el gobierno estadounidense.
Sheinbaum explicó que, a pesar del estilo comunicativo característico de Trump, las últimas declaraciones del exmandatario norteamericano motivaron la decisión de activar canales diplomáticos para garantizar el fortalecimiento de la coordinación bilateral.
Por ello, pidió al canciller Juan Ramón de la Fuente contactar directamente al Departamento de Estado. En caso de ser necesario, dijo, ella misma sostendría una conversación con Trump, con el objetivo de mantener estable la relación en temas prioritarios como la seguridad fronteriza y el combate al crimen organizado.
Aunque no detalló el contenido específico de las declaraciones de Trump que generaron esta reacción, la presidenta subrayó que el objetivo es preservar los acuerdos vigentes y actuar con responsabilidad diplomática.
BCT