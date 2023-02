Claudia Sheinbaum ofrece disculpa pública a familiares de las víctimas del Colegio Rébsamem

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ofreció una disculpa pública a las familias de las personas que murieron luego del derrumbe del Colegio Rébsamen durante el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Luego de cinco años de lo ocurrido y para dar cumplimiento a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Claudia Sheinbaum habló frente a las víctimas indirectas.

"Estoy aquí para ofrecer, como representante del gobierno de la Ciudad de México, una sincera y sentida y profunda disculpa pública a las víctimas y sus familiares, por la irreparable pérdida derivada del colapso del Colegio Rébsamen durante el sismo del 19 de septiembre de 2017", dijo.

También hizo entrega de un memorial para recordar, honrar y rendir homenaje a sus seres queridos. Este memorial se encuentra en la Alameda del Sur, en Canal de Miramontes, en la alcaldía Coyoacán.

"Como mujer, como madre, como hija, sé que no hay palabras que aminoren la ausencia y brinden el consuelo necesario, pero quiero que sepan que así como he estado desde el primer momento, y si me lo permiten, seguiré estando cerca", manifestó a los presentes.