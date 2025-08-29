Claudia Sheinbaum motiva a estudiantes por regreso a clases; "escuela es para aprender y ser felices también"

Asimismo, adelantó que a partir del próximo año comenzará la entrega de las Becas Rita Cetina, dirigidas a alumnas y alumnos de nivel primaria, con el objetivo de reducir las brechas de desigualdad educativa y fomentar la permanencia escolar desde edades tempranas.

Además, informó que su administración fortalecerá el programa “Vive saludable, vive feliz”, orientado a promover estilos de vida sanos entre la comunidad estudiantil, mediante actividades físicas, alimentación balanceada y atención emocional en las escuelas.

Estas medidas forman parte de una política pública enfocada en la educación con bienestar integral, en la que la salud emocional, el desarrollo social y el aprendizaje académico se consideran pilares fundamentales.