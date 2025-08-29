Claudia Sheinbaum motiva a estudiantes por regreso a clases; "escuela es para aprender y ser felices también"

México

La escuela es para aprender y ser feliz, señaló Sheinbaum
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A unos días del arranque del ciclo escolar 2025-2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió un emotivo mensaje a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de todo el país que este 1 de septiembre regresan a las aulas.

“Muchas felicidades a niños y niñas, adolescentes, jóvenes que inician su escuela. La escuela es para aprender, evidentemente, pero es para ser felices también, hay que ser disciplinados ¿verdad? No estar echando relajo todo el día”
expresó la mandataria federal en un mensaje difundido a través de redes sociales

La presidenta subrayó que el regreso a clases no solo implica adquirir conocimientos académicos, sino también construir experiencias significativas y relaciones que aporten felicidad.

Asimismo, adelantó que a partir del próximo año comenzará la entrega de las Becas Rita Cetina, dirigidas a alumnas y alumnos de nivel primaria, con el objetivo de reducir las brechas de desigualdad educativa y fomentar la permanencia escolar desde edades tempranas.

Además, informó que su administración fortalecerá el programa “Vive saludable, vive feliz”, orientado a promover estilos de vida sanos entre la comunidad estudiantil, mediante actividades físicas, alimentación balanceada y atención emocional en las escuelas.

Estas medidas forman parte de una política pública enfocada en la educación con bienestar integral, en la que la salud emocional, el desarrollo social y el aprendizaje académico se consideran pilares fundamentales.

