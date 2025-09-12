Claudia Sheinbaum llama a la prudencia en fiestas patrias en EU

Durante su conferencia matutina de este 12 de septiembre, la mandataria fue cuestionada sobre el llamado de la Cancillería a extremar medidas de seguridad en las fiestas patrias, en lo que calificó como un “llamado a la prudencia para evitar detenciones”.

Sheinbaum aclaró que no se trata de prohibir o desalentar las celebraciones, sino de hacerlo con responsabilidad:

“Más que un llamado a no celebrar, es una recomendación a que los pobladores tengan precaución; esa es la orientación, la decisión que tomó la Cancillería”, explicó.

Asimismo, subrayó que ante las condiciones actuales en Estados Unidos, es importante que los connacionales se acerquen a los consulados mexicanos para recibir orientación y acompañamiento:

“Se dijo que se acerquen al Consulado y que juntos se tome la decisión”, añadió.

Cada año, miles de migrantes mexicanos participan en eventos públicos y comunitarios para conmemorar el inicio de la Independencia, por lo que las autoridades buscan garantizar que dichas celebraciones se realicen de manera segura.

BCT