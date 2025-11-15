Claudia Sheinbaum lanza el Plan Campeche con inversión de 1,238 mdp para el campo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde Champotón, en cumplimiento a un compromiso de campaña, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó el arranque del Plan Campeche, el cual a través de una inversión histórica de mil 238 millones de pesos (mdp), beneficiará a 7 mil 881 productoras y productores de pequeña escala de leche, arroz y carne, con el objetivo de impulsar al campo, el empleo rural y fortalecer la soberanía alimentaria.

“Juntamos las ideas, los compromisos y construimos lo que ya se presentó, un programa, un plan que ayuda a los productores de arroz con un programa integral, a los productores de leche y a los productores de carne. Y el día de hoy estamos aquí para explicar el programa y junto con ustedes, echarlo adelante”, resaltó.

Señaló que, en el periodo neoliberal, por muchos años los gobernantes se dedicaron a quitarle al pueblo de Campeche, particularmente a las y los pequeños productores a quienes se les tuvo en el abandono, contrario a lo que sucede con la Cuarta Transformación, que bajo el principio de “por el bien de todos, primero los pobres”, apoya a quienes menos tienen, brindando justicia social y logrando que la economía mexicana esté mejor que nunca.