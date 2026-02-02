Claudia Sheinbaum inaugura tramo Santa Fe–Observatorio del Tren El Insurgente

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la inauguración del tramo Santa Fe–Observatorio del Tren El Insurgente, con lo que queda concluida la obra ferroviaria que conecta a Toluca con la Ciudad de México en un recorrido de menos de 60 minutos, y que tuvo una inversión total de alrededor de 100 mil millones de pesos (mdp).

“Hoy es un muy buen día porque finalmente inauguramos todo el recorrido del Tren Toluca–Ciudad de México, inauguramos Santa Fe–Observatorio (...) Es una visión completamente distinta, no solamente es un tren que mueve desde Toluca hasta Ciudad de México, sino que además es una visión completamente distinta de recuperación del espacio público y de integrar a las zonas populares a un transporte de primer mundo. Es la visión del pasado frente a la visión de la transformación”, destacó durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, realizada en la Cineteca Nacional Chapultepec.

La mandataria explicó que el proyecto implicó beneficios para el pueblo de Santa Fe, que ahora contará con un sistema de transporte de primer nivel. En la misma zona se construyó un centro cultural en la exfábrica de armas de la Secretaría de la Defensa Nacional, espacio que en administraciones anteriores se pretendía vender, pero que ahora alberga la Escuela Nacional de Artes y Oficios, la Bodega Nacional y la Cineteca Nacional Chapultepec, así como el rescate de un manantial vivo a través de un puente atirantado.

Posterior a la conferencia, Sheinbaum encabezó el corte de listón inaugural en la estación Vasco de Quiroga, y realizó un recorrido de Santa Fe a Observatorio.

El titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), Andrés Lajous Loaeza, detalló que el Tren El Insurgente cuenta con una infraestructura total de 57.7 kilómetros (km), siete estaciones, 20 trenes de 100 metros de longitud con capacidad para 719 pasajeros, accesibilidad universal y una demanda estimada de 140 mil usuarios diarios. Conectará con las líneas 1 y 12 del Metro, línea 3 del Cablebús, RTP, Cetram Observatorio y la terminal de autobuses Poniente.

Los accesos de la estación Vasco de Quiroga conectarán a la Universidad de la Salud y al pueblo de Santa Fe. Su ingreso será con la Tarjeta de Movilidad Integrada, contará con elevadores, escaleras, sanitarios, videovigilancia y señalética. Además, se adecuó la calle Pólvora y se construyó un Sendero Seguro.

La estación terminal Observatorio dispone de tres andenes, 22 cámaras de videovigilancia, 51 bocinas, tres elevadores, seis escaleras eléctricas y conexión directa con la Línea 1 del Metro.

El sistema incluye control de tráfico ferroviario, monitoreo en tiempo real y capacidad para reducir los intervalos entre trenes.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, informó que el tramo Santa Fe–Observatorio tiene una longitud de 8.4 km, incluye un puente atirantado de 515 metros, y que la estación Vasco de Quiroga tiene 8 mil m² de superficie.

El director de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, reportó que el tren ha operado 869 días, con más de 15 millones de usuarios, un promedio diario de 22 mil pasajeros, 67 mil viajes y más de 5 millones de kilómetros recorridos.

En su operación definitiva, contará con 16 trenes en servicio permanente, 2 de reserva y 2 en mantenimiento, con una velocidad máxima de 120 km/h (hasta 160 km/h posteriormente), y un costo de servicio de 15 a 100 pesos. El viaje de Observatorio a Toluca costará 90 pesos, con un tiempo estimado de menos de una hora, y una frecuencia de 12 minutos.

Los horarios serán:

Lunes a viernes: de 05:00 a 24:00 horas

Sábados: de 06:00 a 24:00 horas

Domingos y festivos: de 07:00 a 24:00 horas

Última salida de Zinacantepec a Observatorio: 23:00 horas

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Marina Brugada Molina, calificó la inauguración como “un día que pasará a la historia”, por su impacto en la movilidad integrada metropolitana.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, destacó que se trata de “un día especial para los mexiquenses”, con un transporte “seguro, moderno y eficiente” que transformará la calidad de vida de las familias que viajan diariamente entre Toluca y CDMX.

