Claudia Sheinbaum inaugura nuevo bachillerato 9/16 en Zumpango, Edomex

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Zumpango, Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum inauguró la obra de reconversión del nuevo Centro de Estudios de Bachillerato (CEB) 9/16, como parte de su compromiso para abrir 100 mil nuevos espacios de Educación Media Superior durante el sexenio, con el fin de garantizar que las y los jóvenes estudien la preparatoria cerca de su casa.

“Estoy empeñada en que todas y todos los que salen de la secundaria vayan directito a la preparatoria; y que, si salen de la preparatoria y quieren estudiar la universidad, vayan directito a la universidad o al tecnológico. Todas y todos tenemos derecho a la educación”, puntualizó.