Claudia Sheinbaum inaugura nuevo bachillerato 9/16 en Zumpango, Edomex

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Zumpango, Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum inauguró la obra de reconversión del nuevo Centro de Estudios de Bachillerato (CEB) 9/16, como parte de su compromiso para abrir 100 mil nuevos espacios de Educación Media Superior durante el sexenio, con el fin de garantizar que las y los jóvenes estudien la preparatoria cerca de su casa.
“Estoy empeñada en que todas y todos los que salen de la secundaria vayan directito a la preparatoria; y que, si salen de la preparatoria y quieren estudiar la universidad, vayan directito a la universidad o al tecnológico. Todas y todos tenemos derecho a la educación”, puntualizó.
El nuevo CEB 9/16 está habilitado en las instalaciones de la Secundaria Oficial No. 1067 “Diego Rivera”, que durante el turno vespertino impartirá clases de nivel Medio Superior como parte de las acciones del Nuevo Bachillerato Nacional. Este programa tiene como meta crear 37 mil nuevos lugares en este nivel educativo durante 2025, mediante la construcción de nuevos planteles, así como obras de ampliación y reconversión.
La mandataria federal señaló que, durante el periodo neoliberal, la educación dejó de verse como un derecho para ser tratada como una mercancía. Desde 2018 —con la llegada de la Cuarta Transformación— esto cambió con la creación de nuevas preparatorias y universidades para evitar que los jóvenes caigan en el consumo de drogas o en manos del crimen organizado.
Agregó que la inauguración de esta obra representa un sueño hecho realidad y se suma a otras acciones como:
La beca Rita Cetina para estudiantes de educación básica
La beca para bachillerato y universidad
La estrategia “Vive saludable, vive feliz”, que promueve estilos de vida sanos
El secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, detalló que como parte del Nuevo Bachillerato Nacional se construirán nuevas preparatorias en 2026 en los municipios de Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Tecámac y Texcoco. Además, habrá reconversiones de secundarias a preparatorias en municipios como Zumpango, Atenco, Acolman, Naucalpan y Nicolás Romero.
Por su parte, Ignacio Escamilla Trejo, director del CEB 9/16 en Zumpango, comentó que esta obra representa la apertura de nuevas oportunidades para las y los jóvenes, y simboliza un futuro más equitativo.
Destacó que el plantel cuenta con equipo didáctico nuevo, tecnología y laboratorios especializados donde las y los estudiantes desarrollarán pensamiento crítico, creatividad y valores para convertirse en agentes de cambio en sus comunidades.
La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, agradeció a la presidenta por el apoyo brindado en materia educativa, de salud, movilidad, así como a favor de campesinos y artesanos.
Finalmente, la alumna Lizbeth Ximena Pérez Ortega resaltó que este nuevo bachillerato representa un gran apoyo para continuar sus estudios, ya que está cerca de su casa. En tanto, el alumno César Ramsés Rangel Ortega agradeció al Gobierno de México por impulsar este tipo de obras que fortalecen la Educación Media Superior.
mrh