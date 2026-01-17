Claudia Sheinbaum inaugura hospital del IMSS en Iztapalapa; beneficiará a medio millón de personas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró el Hospital General Regional No. 25 “General Ignacio Zaragoza” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Iztapalapa, Ciudad de México, el cual beneficiará a más de 500 mil derechohabientes.

El nuevo hospital, afectado originalmente por el sismo de 2017, tuvo una inversión de 2 mil 435 millones de pesos y cuenta con infraestructura de vanguardia: 376 camas (192 censables y 184 no censables), 40 consultorios de especialidades, 6 quirófanos, área de hemodiálisis, salas de endoscopía, sillones de quimioterapia y una plantilla cercana a los 2 mil profesionales de la salud.

“Por fin se inaugura este hospital, fueron muchos años, porque costó mucho trabajo hacer el hospital [...] eso lo hicieron los extraordinarios ingenieros militares”, expresó Sheinbaum durante la ceremonia.

La mandataria anunció que entre febrero y marzo de este año comenzará el proceso de credencialización para homologar la atención médica entre el IMSS Bienestar, el IMSS y el ISSSTE, como parte del proyecto federal para consolidar los Servicios Universales de Salud para 2030.

Asimismo, informó que se rehabilitará el Hospital General “Dr. Darío Fernández Fierro” del ISSSTE, con el objetivo de fortalecer la red hospitalaria en la capital del país.

Aunque la inauguración formal se realizó este 17 de enero, el Hospital No. 25 ya ha brindado atención desde su apertura preliminar. En apenas 53 días ha logrado:

1,228 egresos hospitalarios

271 cirugías

Más de 10 mil consultas de especialidad

5,312 atenciones de urgencia

6,700 estudios de radiología

55 mil estudios de laboratorio

77 sesiones de hemodiálisis

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, detalló que el nuevo hospital cuenta con especialidades como cardiología, hematología, nefrología, neurocirugía, oncología, ortopedia y traumatología. Además, adelantó que en los próximos seis meses se inaugurarán seis nuevos hospitales en todo el país, sumando 1,484 camas adicionales.

Robledo contrastó que en 36 años de gobiernos anteriores se construyeron solo 4 mil camas, mientras que en los 12 años acumulados de la llamada Cuarta Transformación se alcanzarán 10 mil camas hospitalarias, más del doble.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, celebró que esta nueva infraestructura representa uno de los proyectos hospitalarios más importantes de la capital y reafirma el derecho a la salud como eje central de la política pública.

mrh