Claudia Sheinbaum inaugura dos clínicas del ISSSTE en Tecámac

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el inicio de operaciones de las Clínicas de Medicina Familiar “Juana Belén Gutiérrez Chávez” y “Héroes Tecámac” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con lo que este municipio pasa de contar con un solo Consultorio de Atención Familiar (CAF) a tener 10 consultorios de medicina general, 10 de especialidades, 20 camas censables y tres quirófanos.

“Nosotros somos defensores de lo público, porque en la medida que se invierte en el ISSSTE, en el IMSS y en el IMSS Bienestar, en esa misma medida se demuestra el compromiso con el pueblo, y los servicios de salud son cada vez mejores. Eso es lo que representa la inauguración de esta Clínica de Medicina Familiar”, destacó.