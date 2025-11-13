Claudia Sheinbaum inaugura dos clínicas del ISSSTE en Tecámac

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el inicio de operaciones de las Clínicas de Medicina Familiar “Juana Belén Gutiérrez Chávez” y “Héroes Tecámac” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con lo que este municipio pasa de contar con un solo Consultorio de Atención Familiar (CAF) a tener 10 consultorios de medicina general, 10 de especialidades, 20 camas censables y tres quirófanos.
“Nosotros somos defensores de lo público, porque en la medida que se invierte en el ISSSTE, en el IMSS y en el IMSS Bienestar, en esa misma medida se demuestra el compromiso con el pueblo, y los servicios de salud son cada vez mejores. Eso es lo que representa la inauguración de esta Clínica de Medicina Familiar”, destacó.
Recordó que, durante el periodo neoliberal, los funcionarios públicos de confianza contaban con seguros de gastos médicos mayores, beneficio que fue eliminado desde 2018 con la llegada de la Cuarta Transformación. Ahora, todos los trabajadores del Estado son atendidos en el ISSSTE y los recursos que antes se destinaban a servicios médicos privados ahora se invierten en el fortalecimiento del sistema público de salud.
“Se acabaron los privilegios y llegaron los derechos del pueblo de México. Porque la educación es un derecho, porque la salud es un derecho, porque el acceso a la vivienda es un derecho. Eso es lo que defiende la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México”, agregó.
La mandataria puntualizó que desde el Gobierno de México se defiende el Estado de Derecho, los derechos del pueblo y las libertades, contrario a lo que la oposición busca hacer creer mediante campañas pagadas en redes sociales.
Por su parte, el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, informó que la Clínica de Medicina Familiar “Juana Belén Gutiérrez Chávez” inició operaciones el pasado 10 de noviembre, ofreciendo servicios de consulta general, psicología, nutrición, odontología, planificación familiar, curaciones generales, telemedicina, oftalmología, ginecología y obstetricia, medicina interna y cirugía general. Además, contará con farmacia y seis camas censables.
La Clínica “Héroes Tecámac”, por su parte, brindará consulta general y especialidades como psicología, nutrición, odontología, planificación familiar, traumatología, gastroenterología, cirugía general y medicina interna. También ofrecerá curaciones generales, telemedicina y dispondrá de 14 camas censables.
Batres destacó que ambas clínicas fueron posibles gracias a la colaboración del gobierno municipal de Tecámac, que otorgó los espacios para ampliar la infraestructura del ISSSTE y mejorar la atención a la derechohabiencia con instalaciones más amplias, mayor número de consultorios, más médicos, más servicios especializados, farmacias, quirófanos y camas censables.
“Ese es nuestro proyecto: mucha infraestructura pública al servicio de la población; salud pública universal, gratuita y de calidad, especialmente para la clase trabajadora y los sectores de menores recursos”, subrayó.
Finalmente, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, destacó la importancia de fortalecer la infraestructura del ISSSTE en la entidad, que atiende a más de un millón 285 mil derechohabientes. En ese sentido, resaltó el convenio firmado con el gobierno municipal de Tecámac a finales de agosto para la instalación de las dos clínicas, como muestra de que la colaboración entre los tres niveles de gobierno es la mejor vía para servir al pueblo.
mrh