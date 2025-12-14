Claudia Sheinbaum inaugura centro libre para mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró un Centro LIBRE en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que se otorgarán gratuitamente asesorías legales, atención psicológica y talleres de todo tipo de actividades porque las mujeres pueden ser lo que quieran ser.

“Por eso les llamamos Centros LIBRE, porque es tiempo de mujeres sin violencia y también de libertad. Es tiempo de libertad y es tiempo también de amor, por eso estos Centros LIBRE, la Cartilla, las Tejedoras y además estamos haciendo muchas otras cosas”, resaltó.