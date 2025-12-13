Claudia Sheinbaum devuelve tierras al pueblo Ódami; suman 6 mil hectáreas restituidas

Agregó que, sumado a la entrega de títulos de propiedad, las y los habitantes de la región serán incorporados al programa Sembrando Vida para impulsar el desarrollo de las familias; se atenderán, en coordinación con el Gobierno de Chihuahua, los baches; se ampliarán los centros de salud; se trabajará en el abasto de medicamentos y la construcción de la Escuela de Enfermería a un costado del Hospital de Guachochi para garantizar personal médico de la región.

Luego de escuchar a las y los pobladores del pueblo Ódami, la Jefa del Ejecutivo Federal se comprometió a atender las necesidades en materia de infraestructura carretera, electrificación, conectividad y de nuevas escuelas para el próximo año y regresar al territorio para supervisar avances.

Recordó que fue hasta 2024, con la Cuarta Transformación, que los pueblos originarios fueron reconocidos como sujetos de derecho en la Constitución y hoy cuentan con un presupuesto directo para obras básicas en sus comunidades, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM).