Claudia Sheinbaum da inicio al proyecto Agua para Campeche con inversión de 1,400 mdp

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Campeche, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el inicio de obra del proyecto Agua para Campeche, un conjunto de acciones que tendrán una inversión de casi mil 400 millones de pesos (mdp) para garantizar el derecho al agua potable a más de 260 mil personas.

“Estamos dando inicio a este proyecto, porque son varias obras, que llamamos Agua para Campeche. El objetivo es que las y los campechanos tengan acceso al agua potable, así de sencillo, claro, lleva, como ya se explicó, distintas acciones, pero el objetivo principal es ese: llevar agua potable a cada una de las viviendas de este estado”, informó.