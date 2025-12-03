Claudia Sheinbaum confirma asistencia al sorteo del Mundial 2026 en Washington

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que asistirá al sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará este viernes 6 de diciembre en Washington D. C., Estados Unidos.

Durante su conferencia matutina del miércoles, Sheinbaum detalló que su participación será breve, ya que se trata de un acto protocolario. “Yo creo que sí voy a ir, mañana les platicamos cómo va a estar. Es un evento muy corto”, mencionó.

La presidenta explicó que estará presente únicamente en la apertura del sorteo, cuando se definan los grupos de la competencia, para luego regresar a México. También informó que sostuvo comunicación con el presidente de la FIFA para afinar detalles logísticos de su asistencia.

Sheinbaum reveló que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) fue notificada, vía el Departamento de Estado estadounidense, sobre la posibilidad de un breve encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien también estará presente en el evento.

Además, está prevista la asistencia del primer ministro de Canadá, Mark Joseph Carney, como parte de la representación de los tres países sede del torneo internacional.

“Va el primer ministro de Canadá, el presidente Trump por supuesto y su servidora. Nada más estaría en la apertura cuando sale la bolita para ver qué grupo nos toca encabezar y después nos retiramos”, explicó.

Sobre un posible encuentro bilateral con Trump, Sheinbaum indicó que aún no se ha definido, aunque no lo descartó.