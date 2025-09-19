Claudia Sheinbaum, con boleto para la gran final del Mundial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha sido invitada a presenciar la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, según reveló el primer ministro de Canadá, Mark Carney, durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional.
Aunque el encuentro con medios tenía como eje el fortalecimiento del T-MEC y la cooperación comercial entre México y Canadá, Carney no perdió la oportunidad para tocar otro de los temas más relevantes en la agenda internacional: la Copa del Mundo 2026.
La final del torneo se jugará el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey, Estados Unidos, donde se enfrentarán los dos mejores equipos del certamen.
México será sede de varios partidos y, en particular, el Estadio Azteca recibirá el encuentro inaugural del Mundial, marcando un hecho histórico: será la primera vez que un país albergue tres inauguraciones mundialistas (1970, 1986 y 2026).
Cabe recordar que la presidenta Sheinbaum ya había mencionado en semanas anteriores que recibió una invitación por parte de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para el partido inaugural en el Azteca, pero decidió regalar ese boleto a través de una dinámica.
Hasta el momento, ni la presidenta ni su equipo de comunicación han confirmado si asistirá a la final en Estados Unidos, o si también cederá su boleto a la ciudadanía.
