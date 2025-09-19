Claudia Sheinbaum, con boleto para la gran final del Mundial

La final del torneo se jugará el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey, Estados Unidos, donde se enfrentarán los dos mejores equipos del certamen.

México será sede de varios partidos y, en particular, el Estadio Azteca recibirá el encuentro inaugural del Mundial, marcando un hecho histórico: será la primera vez que un país albergue tres inauguraciones mundialistas (1970, 1986 y 2026).

Cabe recordar que la presidenta Sheinbaum ya había mencionado en semanas anteriores que recibió una invitación por parte de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para el partido inaugural en el Azteca, pero decidió regalar ese boleto a través de una dinámica.

Hasta el momento, ni la presidenta ni su equipo de comunicación han confirmado si asistirá a la final en Estados Unidos, o si también cederá su boleto a la ciudadanía.