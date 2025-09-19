México

Claudia Sheinbaum, con boleto para la gran final del Mundial

Aún no se confirma si la mandataria asistirá
La final del Mundial 2026 será el 19 de julio en el MetLife Stadium, EU
La final del Mundial 2026 será el 19 de julio en el MetLife Stadium, EUESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha sido invitada a presenciar la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, según reveló el primer ministro de Canadá, Mark Carney, durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional.

Aunque el encuentro con medios tenía como eje el fortalecimiento del T-MEC y la cooperación comercial entre México y Canadá, Carney no perdió la oportunidad para tocar otro de los temas más relevantes en la agenda internacional: la Copa del Mundo 2026.

“El Mundial 2026 será una celebración continental y me complace saber que la presidenta Sheinbaum es una de las invitadas a la gran final”
expresó el funcionario canadiense

La final del torneo se jugará el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey, Estados Unidos, donde se enfrentarán los dos mejores equipos del certamen.

México será sede de varios partidos y, en particular, el Estadio Azteca recibirá el encuentro inaugural del Mundial, marcando un hecho histórico: será la primera vez que un país albergue tres inauguraciones mundialistas (1970, 1986 y 2026).

Cabe recordar que la presidenta Sheinbaum ya había mencionado en semanas anteriores que recibió una invitación por parte de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para el partido inaugural en el Azteca, pero decidió regalar ese boleto a través de una dinámica.

Hasta el momento, ni la presidenta ni su equipo de comunicación han confirmado si asistirá a la final en Estados Unidos, o si también cederá su boleto a la ciudadanía.

Te puede interesar:
“Una mujer inspiradora que trascenderá el tiempo y el espacio”: Sheinbaum tras muerte de Julieta Fierro
La final del Mundial 2026 será el 19 de julio en el MetLife Stadium, EU

RPO

Claudia Sheinbaum
Copa Mundial 2026

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com