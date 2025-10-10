Claudia Sheinbaum anuncia gira “México Canta” para promover música sin apología a la violencia ni al consumo de drogas

“Entonces, el objetivo principal de ‘México Canta’ y por eso se llama ‘México Canta por la paz y contra las adicciones’, es promover letras distintas a partir de la nueva música mexicana. Y por eso, queremos que ellas y ellos vayan no solamente a grandes conciertos, sino a escuelas, a centros donde estén jóvenes, en donde hablen de sus propias experiencias y compartan una visión distinta a partir de la música, que es un lenguaje maravilloso en el que los jóvenes se encuentran”, destacó en la conferencia “Las Mañaneras del Pueblo”.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, detalló que la gira por México y Estados Unidos iniciará de la mano del colectivo Legado de Grandeza en las siguientes fechas:

Sábado 8 de noviembre: Los Ángeles, California

Jueves 13 de noviembre: Las Vegas, Nevada , en el showcase de los premios Latin Grammy, con apoyo del Consejo Mexicano de la Música (CMM).

Viernes 14 y sábado 15 de noviembre: Miami, Florida.

Viernes 21 y sábado 22 de noviembre: Tijuana, Baja California.

Sábado 20 de diciembre: Ciudad de México, en la Verbena Navideña.

Asimismo, en 2026 se anunciarán más fechas para que el mensaje que difunden las nuevas narrativas sin apología a la violencia o al consumo de drogas llegue a más audiencias.

También, la secretaria Curiel informó que durante la Gran Final de México Canta se registró votación de 39 países, entre ellos México, Estados Unidos, Argentina, Costa Rica, Filipinas, Italia, Indonesia y Japón, que eligieron a Sergio Maya como ganador a Mejor Intérprete, y a Carmen María como Mejor Compositora, mientras que Galia Siurob fue reconocida con el Premio de los Especialistas.