Claudia Sheinbaum anuncia compra de 816 equipos médicos de alta tecnología para el sector salud

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, adquirirá 816 equipos médicos de alta tecnología con una inversión de 11 mil 257 millones de pesos (mdp), de los que 341 serán destinados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 237 al IMSS Bienestar en las 24 entidades federalizadas; 178 al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); 41 a los servicios médicos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y 19 a los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de alta especialidad.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que los 816 equipos médicos de alta tecnología se destinarán a todas las instituciones de salud del Gobierno de México, con el objetivo de que las y los mexicanos tengan derecho a los mejores hospitales, para que la atención a la salud sea igual para el que más tiene y para que el menos tiene.

“Durante mucho tiempo, estos equipos solamente había en hospitales privados. Entonces, un tomógrafo de 256 cortes, es un tomógrafo con mucha precisión, estos equipos solamente podían acceder los que iban a un hospital privado, con el costo que significa, es decir, quien no tiene recursos económicos no podían acceder a estos equipos. Entonces es obligación nuestra que los hospitales públicos estén en el mejor nivel”, afirmó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.