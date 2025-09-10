Clara Brugada da reporte tras explosión de pipa en Iztapalapa [VIDEO]

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Una pipa de gas con capacidad de 49,300 cilindros volcó la tarde de este miércoles en la alcaldía Iztapalapa, provocando una explosión de gran magnitud que dejó un saldo preliminar de 57 personas lesionadas, de las cuales 19 se reportan graves, informó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.

De acuerdo con la mandataria capitalina, el accidente ocurrió alrededor de las 14:20 horas. La volcadura provocó una serie de explosiones y una fuerte onda expansiva, afectando 18 vehículos y dañando infraestructura de la zona.

“Este lamentable accidente también ha implicado la participación de 18 vehículos afectados. Sabemos que 19 personas están graves”, declaró Brugada en conferencia.

🚑 Heridos trasladados a diversos hospitales

Los lesionados fueron llevados a hospitales por vía aérea y terrestre, gracias al trabajo coordinado entre ambulancias, cóndores y equipos de emergencia. Los traslados se distribuyeron de la siguiente manera:

12 personas al Hospital Regional Juan Ramón de la Fuente

15 personas a la Clínica del Seguro Social de Los Reyes La Paz

15 personas a la Clínica del ISSSTE Morelos

5 personas al Instituto Nacional de Rehabilitación

1 persona al Hospital del ISSSTE Zaragoza

1 persona al Hospital Rubén Leñero

Hasta el cierre de la conferencia, no se han registrado fallecimientos.

🛑 Acciones de emergencia y operativo

Clara Brugada agradeció la inmediata respuesta de equipos de emergencia como la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Protección Civil, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Cuerpo de Bomberos, así como la colaboración de municipios del Estado de México como Los Reyes, Valle de Chalco, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Texcoco.

Se mantiene la zona acordonada para facilitar las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que ya inició peritajes para determinar el origen del accidente y el estado del conductor de la pipa, de quien aún no se tienen datos confirmados.

También se reportó que personas salieron del vehículo con fuego en el cuerpo, por lo que se mantiene el protocolo de revisión en el interior de la unidad siniestrada.

🔒 Recomendaciones y vías alternas

La circulación en la zona permanece cerrada y se recomienda evitar la zona del siniestro. Como rutas alternas, se sugirió transitar por: