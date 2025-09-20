Ciudadanos y ambientalistas logran parar obra del muelle 4 en la Isla de Cozumel

"Hace pocos días se ha dado un hecho sin precedentes. ¿Por qué? Porque se ha revocado la solicitud de autorización de manifestación de impacto ambiental para la instalación del muelle número 4", dijo.

Con esto, enfatizó que los tratados internacionales, como el de Escazú, así como jurisprudencias de México, respetaron los principios precautorios, de protección de datos y de medio ambiente para darle la razón a los ciudadanos y ambientalistas para la protección del arrecife de Villablanca, más porque si la obra seguía habría un daño irreparable al ecosistema subacuático en la zona.