Ciudadanos ayudaron a Pemex a recuperar más de 340 mil litros de combustible

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Gracias al apoyo de los ciudadanos, Pemex logró recuperar 342,518 litros de combustible durante 2025, a través de 1,148 denuncias anónimas que permitieron detectar y desmantelar diversas actividades ilícitas en todo México.
De las denuncias recibidas, muchas ayudaron a localizar 221 tomas clandestinas de combustible en diferentes estados. Además, Pemex pudo:
Detectar y atender 49 fugas e incendios relacionados con el combustible.
Asegurar 29 predios y 10 excavaciones ilegales.
Descubrir 5 túneles y 3 depósitos clandestinos de combustible.
Eliminar 96 páginas falsas que intentaban suplantar a Pemex.
El robo de información cibernética también fue un foco de atención. En 2025, Pemex recibió 216 denuncias por sitios web fraudulentos y otros delitos cibernéticos. Esto permitió actuar de manera rápida, gracias a la colaboración con la Guardia Nacional y el uso de inteligencia digital.
Pemex también se centró en informar a la ciudadanía. Distribuyó 5 mil trípticos con información sobre la Ley Federal contra el Robo de Hidrocarburos, y organizó charlas en eventos como Garra Fest CDMX 2025 y Expocan Internacional 2025, donde promovió la denuncia anónima.
Pemex sigue invitando a los ciudadanos a denunciar cualquier actividad ilegal relacionada con el robo de combustible. Las denuncias pueden hacerse 24/7 de manera segura y anónima a través de:
Teléfono: 800 228 9660
Correo electrónico: vigilante@pemex.com
SHA