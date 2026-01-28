Ciudadanos ayudaron a Pemex a recuperar más de 340 mil litros de combustible

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Gracias al apoyo de los ciudadanos, Pemex logró recuperar 342,518 litros de combustible durante 2025, a través de 1,148 denuncias anónimas que permitieron detectar y desmantelar diversas actividades ilícitas en todo México.

Acciones clave de las denuncias

De las denuncias recibidas, muchas ayudaron a localizar 221 tomas clandestinas de combustible en diferentes estados. Además, Pemex pudo:

Detectar y atender 49 fugas e incendios relacionados con el combustible.

Asegurar 29 predios y 10 excavaciones ilegales .

Descubrir 5 túneles y 3 depósitos clandestinos de combustible.

Eliminar 96 páginas falsas que intentaban suplantar a Pemex.

La seguridad digital también fue prioritaria

El robo de información cibernética también fue un foco de atención. En 2025, Pemex recibió 216 denuncias por sitios web fraudulentos y otros delitos cibernéticos. Esto permitió actuar de manera rápida, gracias a la colaboración con la Guardia Nacional y el uso de inteligencia digital.