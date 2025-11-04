Ciudadano que se burló de muerte de Carlos Manzo dice que no fue él, tras amenazas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el ciudadano Alberto Tejeda emitió un comunicado para deslindarse públicamente de mensajes ofensivos que circulan en redes sociales y que habrían sido generados mediante un presunto montaje con su imagen y nombre.

Tejeda aseguró que los contenidos, difundidos a través de capturas de pantalla en Twitter y otras plataformas, no fueron escritos por él ni provienen de sus cuentas oficiales. “No fueron publicados o redactados por un servidor”, enfatizó, al tiempo que lamentó el “crimen artero” en contra del edil uruapense y expresó sus condolencias a la familia y al pueblo de Uruapan.