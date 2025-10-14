Citigroup se alía con Chico Pardo para impulsar Banamex y avanzar en su desinversión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El empresario mexicano Fernando Chico Pardo adquirirá el 25% de Banamex por un monto aproximado de 42 mil millones de pesos, anunció este martes la CEO de Citigroup, Jane Fraser, en conferencia con inversionistas, en el marco de los resultados financieros del tercer trimestre de 2025.

Fraser celebró el acuerdo y destacó que la operación cuenta con el respaldo del gobierno de México. Además, representa un paso importante en el proceso de desinversión de Citigroup del Banco Nacional de México (Banamex).

“Es un paso muy significativo hacia la desinversión de Banamex [...] No podríamos estar más complacidos de tener a Fernando, con su historial probado ante los inversionistas, como nuestro socio”, afirmó la directiva.

Chico Pardo es presidente del Consejo de Administración de ASUR (Grupo Aeroportuario del Sureste) y cuenta con más de 50 años de experiencia en finanzas e infraestructura. Su perfil ha sido clave para asegurar confianza entre inversionistas, según Citigroup.