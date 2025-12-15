Citi vende 25% de Banamex a Fernando Chico Pardo, nuevo presidente del grupo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Citi anunció la exitosa finalización de la venta del 25% de su participación accionaria en Grupo Financiero Banamex a una empresa propiedad de Fernando Chico Pardo y miembros de su familia inmediata. Como parte de la operación, Chico Pardo fue nombrado presidente de Grupo Financiero Banamex.

La operación, anunciada desde septiembre de este año, ya recibió la aprobación de los reguladores financieros y autoridades antimonopolio mexicanas, cumpliendo con todas las condiciones requeridas para su cierre.

Jane Fraser, presidenta y directora ejecutiva de Citi, declaró que esta venta representa un avance en su estrategia de desinversión de Banamex. “La operación lo coloca en manos de uno de los inversionistas más exitosos de México y nos permite redoblar esfuerzos en nuestro negocio institucional en el país”, señaló.

Por su parte, Fernando Chico Pardo expresó: “El cierre de esta operación marca el inicio de mi trayectoria como el mayor accionista particular de Banamex. Es un proyecto profundamente personal y de gran relevancia financiera”.

Desde Citi también se indicó que cualquier decisión relacionada con una posible Oferta Pública de Venta (OPV) de Banamex seguirá su curso, guiada por criterios estratégicos y condiciones de mercado.

SHA