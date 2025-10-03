Citi responde a Grupo México: “No hemos recibido una oferta” por Banamex

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– La intención de Grupo México, encabezado por Germán Larrea, de adquirir Banamex volvió a generar debate, luego de que la empresa anunciara una nueva oferta. Sin embargo, Citigroup respondió que hasta ahora no ha recibido ninguna propuesta formal.
En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Grupo México informó que planteó la compra del 100% de Banamex, o en su defecto el 75%, manteniendo a Fernando Chico Pardo como accionista.
Se trata del segundo intento de Grupo México por quedarse con Banamex, ya que desde que Citi anunció la venta en 2022, Larrea ha manifestado su interés en adquirirlo.
Horas después del anuncio, Citigroup aclaró que no ha recibido ninguna oferta y reiteró que su plan principal sigue siendo una Oferta Pública Inicial (OPI) para maximizar el valor de Banamex para sus accionistas.
“Hasta ahora, no hemos recibido una oferta”, señaló Citi.
La firma estadounidense agregó que, en caso de recibir una propuesta formal, será revisada con responsabilidad y bajo criterios como la obtención de las aprobaciones regulatorias necesarias y la viabilidad de cerrar la transacción.
Pese a los intentos de adquisición, Citi mantiene firme su plan de sacar a Banamex a la bolsa de valores, una ruta que considera la más segura para garantizar transparencia y valor.
La posibilidad de que Grupo México presente una oferta formal sigue abierta, aunque su concreción dependerá de factores regulatorios y financieros.
mrh