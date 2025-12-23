Citi reitera compromiso con México tras reunión en Palacio Nacional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta y directora general de Citi, Jane Fraser, sostuvo una reunión en Palacio Nacional con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la que reiteró el compromiso de la institución financiera con el desarrollo económico del país.

El encuentro se llevó a cabo este 23 de diciembre de 2025 y forma parte del diálogo institucional entre el Gobierno de México y el sector financiero internacional.

A través de un comunicado, Fraser destacó que México es uno de los mercados más importantes para Citi, donde la institución mantiene una presencia histórica de más de 100 años.

La presidenta y CEO de Citi subrayó que el banco continuará respaldando el crecimiento económico y la prosperidad de largo plazo, particularmente mediante el apoyo a empresas e instituciones que operan en el país.