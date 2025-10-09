Citi rechaza oferta de Grupo México; asegura continuidad y fortaleza de Banamex

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El grupo financiero Citi informó que, tras un análisis detallado, decidió no aceptar la propuesta de adquisición de Grupo México para la compra de Banamex.

A través de un comunicado oficial, Citi precisó que la decisión se tomó luego de una “cuidadosa evaluación” y reafirmó su compromiso de mantener a Banamex como una institución bancaria sólida y dinámica, centrada en el servicio al cliente y en el desarrollo del país.

“El banco continuará operando con independencia, enfocado 100% en nuestros clientes y en el impulso del crecimiento económico nacional”, señaló la firma en el aviso difundido.

Banamex, uno de los bancos con mayor presencia en México, había sido objeto de interés por parte de Grupo México, conglomerado empresarial con actividades en minería, transporte e infraestructura. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron.