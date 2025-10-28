Cinemex responde a sus fans: así es el nuevo Combo Individual

La empresa respondió con un mensaje claro:

“¡Leímos sus comentarios y decidimos sumar este Combo Individual a nuestra Combomanía!”

El combo incluye palomitas medianas, refresco mediano, nachos y un boleto por $125 pesos, disponible lunes y miércoles del 27 de octubre al 17 de diciembre de 2025, para usuarios inscritos en el programa Cinemex Loop.