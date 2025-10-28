Cinemex responde a sus fans: así es el nuevo Combo Individual

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que decenas de personas en redes sociales, especialmente en la plataforma X (antes Twitter), pidieran a Cinemex un combo especial para quienes disfrutan ir solos al cine, la cadena de cines sorprendió al público con el lanzamiento del Combo Individual, como parte de su campaña Combomanía.
La empresa respondió con un mensaje claro:
“¡Leímos sus comentarios y decidimos sumar este Combo Individual a nuestra Combomanía!”
El combo incluye palomitas medianas, refresco mediano, nachos y un boleto por $125 pesos, disponible lunes y miércoles del 27 de octubre al 17 de diciembre de 2025, para usuarios inscritos en el programa Cinemex Loop.
Tras el anuncio, la publicación se viralizó y ahora muchos usuarios están solicitando que el combo se quede de forma permanente en la dulcería, destacando que es ideal para cinéfilos solitarios, estudiantes y quienes prefieren no compartir sus snacks.
BCT