¿Cine al dos por uno? Cinépolis extiende su promoción con MasterCard; así puedes aplicarla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cinépolis y MasterCard renovaron su acuerdo para que los usuarios puedan seguir disfrutando de la promoción de boletos 2x1, vigente ahora hasta el 31 de agosto de 2026.
La dinámica permitirá a los clientes adquirir entradas al dos por uno en salas tradicionales y VIP, siempre que el pago se realice con tarjeta de débito o crédito MasterCard, o mediante la opción Click to Pay.
Para obtener el beneficio, los clientes deben seguir estos pasos:
Ingresar al sitio web o app de Cinépolis y seleccionar la película y los asientos deseados.
En el menú de promociones, elegir la opción “2x1 con MasterCard”.
Ingresar el código W4BE26UE25WD44Z6 para salas tradicionales, o el código 6HDE8FU35JF46M8I para salas VIP.
Completar la compra pagando con una tarjeta MasterCard.
Con este proceso, se obtiene un boleto adicional sin costo en la misma transacción.
Aunque la promoción es atractiva, cuenta con ciertas limitaciones:
Sólo aplica un beneficio por compra (ejemplo: si se adquieren cuatro boletos, únicamente se descontará uno).
Es válida de lunes a domingo, excepto en días festivos oficiales establecidos por la Ley Federal del Trabajo.
El beneficio aplica únicamente en salas tradicionales y VIP.
Quedan excluidas las siguientes modalidades:
Salas Macro XE, 4DX, IMAX, PLUUS, Junior, VR, 4DXscreen, ScreenX y Cinemapark.
Funciones de preventas, premieres, festivales, contenido alternativo y películas de Warner Bros. o Universal Pictures.
mrh