¿Cine al dos por uno? Cinépolis extiende su promoción con MasterCard; así puedes aplicarla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cinépolis y MasterCard renovaron su acuerdo para que los usuarios puedan seguir disfrutando de la promoción de boletos 2x1, vigente ahora hasta el 31 de agosto de 2026.

La dinámica permitirá a los clientes adquirir entradas al dos por uno en salas tradicionales y VIP, siempre que el pago se realice con tarjeta de débito o crédito MasterCard, o mediante la opción Click to Pay.

Para obtener el beneficio, los clientes deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio web o app de Cinépolis y seleccionar la película y los asientos deseados. En el menú de promociones, elegir la opción “2x1 con MasterCard”. Ingresar el código W4BE26UE25WD44Z6 para salas tradicionales, o el código 6HDE8FU35JF46M8I para salas VIP. Completar la compra pagando con una tarjeta MasterCard.

Con este proceso, se obtiene un boleto adicional sin costo en la misma transacción.