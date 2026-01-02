Cierre de año deja más de 100 mil millones en ingresos; 2026 ‘irá mejor’, afirma Sheinbaum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el Gobierno Federal cerró el año 2025 con ingresos fiscales históricos, al registrar más de 100 mil millones de pesos tan solo en el último día del año.

Durante la conferencia matutina, Sheinbaum destacó que los resultados corresponden a una estrategia de recaudación fortalecida por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que permitió obtener casi 500 mil millones de pesos adicionales en comparación con 2024.

La presidenta señaló que estas cifras son reflejo del buen desempeño económico y fiscal del país, y que se mantendrá la línea de eficiencia y transparencia en la captación de recursos públicos.