¿Cierre bancario en El Buen Fin? Esto debes saber si vas a comprar

La combinación del feriado con el fin de semana genera el cierre bancario más largo del año. Según la CNBV, el objetivo es conciliar los días de descanso del personal con las conmemoraciones cívicas sin comprometer la estabilidad del sistema financiero, ya que los servicios digitales seguirán funcionando con normalidad.

A pesar del cierre de sucursales, se mantendrán en operación:

Cajeros automáticos (retiros, consultas y depósitos).

Aplicaciones móviles y banca en línea .

Sistemas de pago interbancario SPEI (aunque con posible intermitencia por alta demanda).

Atención telefónica y chats de soporte en apps bancarias.

Dado que la suspensión de servicios presenciales coincide con El Buen Fin 2025 (13 al 17 de noviembre), las autoridades y expertos recomiendan:

Realizar depósitos, pagos o transferencias clave antes del viernes 14 .

Verificar los límites de retiro en cajeros y configurar apps de pago.

Usar billeteras digitales o tarjetas virtuales para compras.

Consultar con anticipación las promociones bancarias disponibles.

La única institución que mantendrá servicio presencial durante los tres días será Banco Azteca, que opera los 365 días del año. Sus sucursales seguirán atendiendo del 15 al 17 de noviembre, ofreciendo una opción para quienes necesiten hacer operaciones urgentes.