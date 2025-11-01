¿Cierre bancario en El Buen Fin? Esto debes saber si vas a comprar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mayoría de los bancos en México suspenderán actividades presenciales durante tres días consecutivos, del sábado 15 al lunes 17 de noviembre de 2025, informó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). La pausa coincide con el puente por el Día de la Revolución Mexicana y con las fechas de El Buen Fin 2025, una de las temporadas de mayor movimiento comercial en el país.
Aunque el anuncio generó dudas entre los usuarios, la CNBV aclaró que no se trata de una medida extraordinaria, sino de una suspensión programada y alineada con los días de descanso oficiales. Los bancos retomarán actividades normales el martes 18 de noviembre.
La combinación del feriado con el fin de semana genera el cierre bancario más largo del año. Según la CNBV, el objetivo es conciliar los días de descanso del personal con las conmemoraciones cívicas sin comprometer la estabilidad del sistema financiero, ya que los servicios digitales seguirán funcionando con normalidad.
A pesar del cierre de sucursales, se mantendrán en operación:
Cajeros automáticos (retiros, consultas y depósitos).
Aplicaciones móviles y banca en línea.
Sistemas de pago interbancario SPEI (aunque con posible intermitencia por alta demanda).
Atención telefónica y chats de soporte en apps bancarias.
Dado que la suspensión de servicios presenciales coincide con El Buen Fin 2025 (13 al 17 de noviembre), las autoridades y expertos recomiendan:
Realizar depósitos, pagos o transferencias clave antes del viernes 14.
Verificar los límites de retiro en cajeros y configurar apps de pago.
Usar billeteras digitales o tarjetas virtuales para compras.
Consultar con anticipación las promociones bancarias disponibles.
La única institución que mantendrá servicio presencial durante los tres días será Banco Azteca, que opera los 365 días del año. Sus sucursales seguirán atendiendo del 15 al 17 de noviembre, ofreciendo una opción para quienes necesiten hacer operaciones urgentes.
No obstante, se recomienda considerar que las transferencias interbancarias podrían reflejarse hasta el martes 18, cuando se normalicen las operaciones del sistema bancario.
