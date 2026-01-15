Cierran puertos del Golfo y Caribe por Frente Frío 28; alertan a embarcaciones menores

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó este lunes el cierre de varios puertos del Golfo de México y el Mar Caribe debido a las condiciones climatológicas adversas provocadas por el Frente Frío número 28, en coordinación con la Secretaría de Marina.
La medida afecta tanto a embarcaciones mayores como menores, según el tipo de navegación y las condiciones locales en los estados costeros.
Veracruz: Veracruz, Coatzacoalcos y Alvarado
Tabasco: Dos Bocas, Frontera, Sánchez Magallanes
Campeche: Isla del Carmen, Cayo Arcas, Yuum K’ak Naab, Seybaplaya
Veracruz: Veracruz, Tuxpan, Coatzacoalcos, Alvarado, Tecolutla, Tamiahua, Nautla, Cazones, Tonalá
Tabasco: Dos Bocas, Frontera, Sánchez Magallanes
Campeche: Isla del Carmen, Cayo Arcas, Yuum K’ak Naab, Campeche, Seybaplaya, Champotón
Yucatán: Progreso, Yucalpetén, Chuburná, Celestún, Sisal, Telchac, San Felipe, Río Lagartos, Las Coloradas, El Cuyo, Dzilam de Bravo
Quintana Roo: Puerto Juárez, Isla Mujeres, Cozumel
En Isla Aguada, Palizada, Nuevo Campechito, Sabancuy y Atasta, así como en jurisdicciones de Isla del Carmen, Campeche, también está cerrada la navegación menor.
En Balzapote, Veracruz, se restringió específicamente la navegación de embarcaciones menores.
Las autoridades piden a la población mantenerse informada y aplicar precauciones en toda actividad relacionada con navegación, turismo, pesca y actividades ribereñas, hasta nuevo aviso.
