Cierra Antorcha su Espartaqueada Deportiva y llama a luchar por el poder político

Explicó que el principal problema de la Cuarta Transformación (4T) con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), es que nadie logra definir la ruta, supuestamente es una continuación de otros movimientos históricos, pero "no tiene rumbo, no tiene proyecto, no observo cambios en las áreas claves", por eso el antorchismo sigue siendo una alternativa política para los mexicanos, debe decirle al pueblo qué queremos cambiar e invitarlo a que partícipe para que sea una revolución popular.

"Los males se agravan notablemente, ahora en este sexenio de la Cuarta Transformación, con peores condiciones para el pueblo mexicano" dijo Córdova Morán, por ello, señaló que la liberación del pueblo debe ser obra del pueblo, un camino que el antorchismo ha planteado desde su nacimiento y se vuelve más urgente por el contexto internacional. “Está claro que las grandes potencias capitalistas necesitan los mercados de todo el mundo, para los materiales estratégicos de gran valor industrial, a cargo de los monopolios, no queda más recurso que entrar a sangre y a fuego”, dijo sobre los conflictos que están a la orden del día.

Ante la presencia de diplomáticos, el líder social dijo que el pueblo mexicano debe aprender aspectos muy puntuales de China, entre ellos el de no imitar su proyecto, pues no es una potencia imperialista que imponga su modelo, sino que apoya a quiénes buscan su propio camino de desarrollo. "El socialismo no aparece por arte de magia después de tomar el poder. El socialismo no surge espontáneamente, sino es un proceso que conlleva aún la organización económica del capitalismo. El socialismo no es el reparto de la pobreza, sino de la riqueza" por ello afirmó que es posible el cambio en México, con respeto a la propiedad privada, pero sometidos al proyecto económico que imponga el partido Movimiento Antorchista Nacional de llegar a tomar el poder de la nación, tal como lo está haciendo el PCCh.

Aquiles Córdova también reconoció la presencia del gobernador Céspedes pues los problemas actuales exigen de la unidad nacional y suscribió el llamado de la edil tecomateca, Araceli García Carrión, a retomar el diálogo en la búsqueda de soluciones y atención a la población.

Edomex se lleva el triunfo a casa.