Cierra 2025 con sello: miles de productos ya presumen el Hecho en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La política pública Hecho en México, impulsada por la Secretaría de Economía, cerró el año 2025 con más de 4 mil empresas y 6 mil productos certificados, consolidándose como una de las estrategias clave para fortalecer el mercado interno y promover el consumo de bienes nacionales.

Este distintivo reconoce a empresas —desde micro y pequeñas hasta grandes compañías— que cumplen con altos estándares de calidad, fomentan la innovación, generan empleo y aportan al desarrollo económico regional y nacional. La certificación también fortalece la confianza de las y los consumidores en lo que se produce dentro del país.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que “mientras más hagamos en México, mejor le irá a nuestra economía. Con ello tendremos más empleos y mejor calidad de vida y bienestar”, como parte de una visión económica con sentido social impulsada por el gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

Hecho en México representa un esfuerzo interinstitucional coordinado entre la Secretaría de Economía, gobiernos estatales, cámaras empresariales e iniciativa privada, que en conjunto fortalecen el contenido nacional, las cadenas de valor y la vocación productiva en distintos sectores del país.

