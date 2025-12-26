CIDH expresa preocupación por detención del periodista Rafael León Segovia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, expresó su preocupación y anunció que dará seguimiento a la detención del periodista Rafael León Segovia, ocurrida el pasado 24 de diciembre en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.

El comunicador fue aprehendido por autoridades estatales bajo los cargos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra instituciones de seguridad pública. Su detención ha generado atención pública, especialmente por tratarse de un reportero especializado en la cobertura de nota roja.

A través de redes sociales, la CIDH señaló que mantiene un registro de los reportes públicos relacionados con el caso y que continuará monitoreando la evolución del proceso judicial. Asimismo, instó a las autoridades mexicanas a garantizar el respeto a las garantías judiciales y al debido proceso.