CIDH expresa preocupación por detención del periodista Rafael León Segovia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, expresó su preocupación y anunció que dará seguimiento a la detención del periodista Rafael León Segovia, ocurrida el pasado 24 de diciembre en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.
El comunicador fue aprehendido por autoridades estatales bajo los cargos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra instituciones de seguridad pública. Su detención ha generado atención pública, especialmente por tratarse de un reportero especializado en la cobertura de nota roja.
A través de redes sociales, la CIDH señaló que mantiene un registro de los reportes públicos relacionados con el caso y que continuará monitoreando la evolución del proceso judicial. Asimismo, instó a las autoridades mexicanas a garantizar el respeto a las garantías judiciales y al debido proceso.
Por su parte, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, declaró que la detención no está vinculada con la actividad periodística de Rafael León Segovia, sino con un proceso legal en curso a cargo de la Fiscalía General del Estado.
Sin embargo, el hijo del periodista ha denunciado presuntas irregularidades en la detención y ha solicitado el acompañamiento de organismos de derechos humanos.
El caso se desarrolla en un contexto de alta atención a la libertad de prensa en México, país que, según organizaciones internacionales, se mantiene entre los más peligrosos para ejercer el periodismo en América Latina.
