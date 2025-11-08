Christian Nodal denuncia rechazo de visas a músicos en su gira por EE.UU.

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante Christian Nodal dio inicio a su gira por Estados Unidos en medio de una situación inesperada: varios integrantes de su banda no pudieron ingresar al país debido al rechazo de sus visas de trabajo.

Durante una presentación, el artista mexicano —actualmente casado con Ángela Aguilar— se sinceró con el público sobre la situación que vive su equipo, calificándola como una experiencia emocionalmente difícil.

“Ha sido algo muy, muy fuerte para mí. Se los comparto del corazón; nos está afectando a todos, así que estar bien unidos como latinos, como raza latina, como raza que viene aquí con un sueño”, expresó visiblemente conmovido sobre el escenario.

El intérprete de “Adiós amor” lamentó que, tras ocho años ingresando a EE.UU. sin inconvenientes, ahora su equipo enfrente trabas para trabajar legalmente en territorio estadounidense, lo que ha afectado la logística de su espectáculo.