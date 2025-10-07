Chofer, primera línea de investigación en crimen de sacerdote Bertoldo Pantaleón en Guerrero: Harfuch

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Harfuch indicó que esta es la hipótesis principal con la que trabaja la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

“Según los informes de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, él muere arriba de su camioneta, lo matan arriba de su camioneta”, detalló. “El sábado iba a salir a dar una misa, y todo indica que fue su propio chofer [quien lo mató]”, añadió. “Estamos en búsqueda y apoyando a la fiscalía para la detención de esta persona. Es una de las hipótesis de la fiscalía”.

El sacerdote, quien oficiaba en la comunidad de Mezcala, municipio de Eduardo Neri, fue reportado como desaparecido el fin de semana. La diócesis de Chilpancingo-Chilapa dio la alerta el lunes, y más tarde ese mismo día fue localizado sin vida, con heridas de bala.

Harfuch recalcó que, hasta ahora, se desconoce el motivo del crimen:

“El móvil no lo tendríamos todavía. No tenemos conocimiento de que hubiera tenido amenazas […] Al momento no tenemos indicios de que el padre haya estado involucrado en algo incorrecto”.

La presidenta Sheinbaum también señaló que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha estado en contacto con la Iglesia desde el primer momento.

