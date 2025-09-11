Chofer de pipa está en estado crítico y bajo custodia; no está detenido, aclaran

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El chofer de la pipa de gas que volcó y explotó en el Puente de la Concordia se encuentra en estado crítico y bajo custodia policiaca, informaron autoridades del Gobierno de la Ciudad de México durante una rueda de prensa encabezada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.
Aunque el conductor no está formalmente detenido, la fiscalía capitalina aclaró que existe una custodia permanente en el centro de salud donde está internado y que, dependiendo de su evolución médica, podría ser judicializado.
“No se encuentra en calidad de detenido, pero está bajo custodia. Se evaluará en su momento si será judicializado conforme avance su estado de salud”, indicaron.
El Gobierno capitalino también confirmó que la empresa Grupo Tomsa, propietaria de la unidad, ha mostrado disposición para colaborar en la atención de las víctimas, aunque también enfrenta investigaciones administrativas y penales por posibles irregularidades en su operación.
La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), dependencia federal responsable de regular este tipo de transportes, ha iniciado un proceso para determinar si la empresa incurrió en violaciones que ameriten sanciones.
La tragedia dejó un saldo de 8 personas fallecidas, 22 en estado crítico, 6 graves, 39 delicadas y 19 dadas de alta. Un total de 67 personas continúan hospitalizadas.
El gobierno capitalino reiteró que mantendrá el apoyo integral a las familias afectadas, con atención psicológica, jurídica, servicios funerarios, y un apoyo económico inicial mientras se determina un censo personalizado por familia.
SHA