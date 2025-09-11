Chofer de pipa está en estado crítico y bajo custodia; no está detenido, aclaran

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El chofer de la pipa de gas que volcó y explotó en el Puente de la Concordia se encuentra en estado crítico y bajo custodia policiaca, informaron autoridades del Gobierno de la Ciudad de México durante una rueda de prensa encabezada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Aunque el conductor no está formalmente detenido, la fiscalía capitalina aclaró que existe una custodia permanente en el centro de salud donde está internado y que, dependiendo de su evolución médica, podría ser judicializado.

“No se encuentra en calidad de detenido, pero está bajo custodia. Se evaluará en su momento si será judicializado conforme avance su estado de salud”, indicaron.