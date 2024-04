Chofer de DiDi espera en la madrugada a chava hasta que pase su camión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un chofer de la aplicación para viajes privados DiDi esperó a una chava hasta que pasara el camión que iba a tomar.

Lo anterior, de acuerdo a un testimonio de redes sociales dado a conocer por la usuaria de Facebook de nombre Blanca Dml, quien compartió lo sucedido en su muro.

La joven contó que un día por la madrugada solicitó un servicio en la aplicación DiDi, el cual fue atendido por el socio conductor de nombre Raúl.

En este sentido, Blanca recordó que Raúl la llevó a su destino, que estaba solo aún, y que ahí esperaría a que llegará su camión para seguir el viaje.

Añadió que el chofer se hizo el disimulado y espero, como si estuviera checando su celular, hasta que llegara el camión de la chica; una vez que la unidad fue abordada por Blanca el chofer de DiDi se retiró.

Blanca dio las gracias a Raúl por haberla esperado, y lo felicitó porque, dijo, "acciones como esas salvan vidas".

Así lo contó:

“El día de ayer tuve que salir a las 5:30 am de mi casa, solicité un servicio DiDi el cual fue atendido por Raúl. Llegamos a mí destino y yo tenía que abordar una unidad de camiones a las 6:00 y Raúl me dijo: cuídese por favor.

El lugar estaba completamente sólo y yo rezaba para que llegara la otra unidad pronto porque no quería estar ahí sola, pero Raúl creyendo que no me daba cuenta, aparentó estar detenido checando su celular y me percaté que lo hacía solo para no dejarme ahí sola.

Al ver que me subía al transporte que esperaba, se retiró. GRACIAS RAÚL, que existan más personas como tú. Así es como deberíamos sentirnos las mujeres, seguras de quien nos da un servicio, una ayuda o de nuestros propios amigos”.

FELICIDADES A RAÚL, PORQUE ACCIONES PEQUEÑAS COMO ESA, SALVAN VIDAS".