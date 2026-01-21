Chips “listos para usar”; la nueva venta ilegal que circula en redes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A menos de una semana de la entrada en vigor de la nueva disposición federal que obliga al registro de líneas telefónicas, en redes sociales ya surgió un mercado negro de chips celulares presuntamente registrados, los cuales se ofrecen como una vía rápida para evitar el trámite oficial.

Bajo el lema “No te quedes sin línea”, vendedores en redes promocionan chips de distintas compañías —como Telcel o Bait— que, aseguran, ya están dados de alta y listos para usarse, sin que el comprador tenga que proporcionar datos personales.