Chips “listos para usar”; la nueva venta ilegal que circula en redes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A menos de una semana de la entrada en vigor de la nueva disposición federal que obliga al registro de líneas telefónicas, en redes sociales ya surgió un mercado negro de chips celulares presuntamente registrados, los cuales se ofrecen como una vía rápida para evitar el trámite oficial.
Bajo el lema “No te quedes sin línea”, vendedores en redes promocionan chips de distintas compañías —como Telcel o Bait— que, aseguran, ya están dados de alta y listos para usarse, sin que el comprador tenga que proporcionar datos personales.
El precio de estos chips va desde los 27 pesos hasta los mil pesos, y en varios casos se exige la compra mínima de 10 unidades. Aunque la mayoría de los anuncios se concentran en la Ciudad de México, también se detectaron ofertas en el Estado de México y Puebla.
En los anuncios se leen mensajes como: “Chip Telcel activado. Reciben llamadas y mensajes. Arrojan NIP WhatsApp” o “Con la nueva normatividad es obligatorio registrar tu línea”.
Más allá de la venta de chips, algunos perfiles ofrecen “ayuda” para registrar líneas sin entregar datos personales al gobierno federal. En estos casos, los anuncios aseguran que el servicio sirve para conservar la línea, dar de alta aplicaciones o realizar trámites personales.
