China y Corea del Sur critican nuevos aranceles de México a productos asiáticos

Morelia, Michoacan (MiMorelia.com).- El gobierno de China expresó su inconformidad tras la reciente aprobación por parte de la Cámara de Diputados de nuevos aranceles de hasta 50% a productos provenientes de países asiáticos, incluidos los suyos. El Ministerio de Comercio del país asiático instó a México a corregir estas “prácticas erróneas”, al considerar que afectan el comercio internacional y los intereses de sus socios.

Fue un portavoz del Ministerio de Comercio quien fijó la postura de China, señalando que la imposición de aranceles por parte de México afectará considerablemente las relaciones económicas y comerciales entre ambas naciones.

“Ir contra la tendencia de la globalización económica y participar en el proteccionismo perjudica a otros sin beneficiarse a sí mismo”, expresó el funcionario.

El representante también hizo un llamado para que México actúe con prudencia y evite el unilateralismo, remarcando que ningún acuerdo comercial debería condicionar o frenar el desarrollo del comercio global.

“China celebra que los países resuelvan sus diferencias mediante acuerdos comerciales, pero ningún acuerdo debería tener como condición que perjudique el desarrollo del comercio mundial”, añadió.