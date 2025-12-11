China y Corea del Sur critican nuevos aranceles de México a productos asiáticos

Morelia, Michoacan (MiMorelia.com).- El gobierno de China expresó su inconformidad tras la reciente aprobación por parte de la Cámara de Diputados de nuevos aranceles de hasta 50% a productos provenientes de países asiáticos, incluidos los suyos. El Ministerio de Comercio del país asiático instó a México a corregir estas “prácticas erróneas”, al considerar que afectan el comercio internacional y los intereses de sus socios.
Fue un portavoz del Ministerio de Comercio quien fijó la postura de China, señalando que la imposición de aranceles por parte de México afectará considerablemente las relaciones económicas y comerciales entre ambas naciones.
“Ir contra la tendencia de la globalización económica y participar en el proteccionismo perjudica a otros sin beneficiarse a sí mismo”, expresó el funcionario.
El representante también hizo un llamado para que México actúe con prudencia y evite el unilateralismo, remarcando que ningún acuerdo comercial debería condicionar o frenar el desarrollo del comercio global.
“China celebra que los países resuelvan sus diferencias mediante acuerdos comerciales, pero ningún acuerdo debería tener como condición que perjudique el desarrollo del comercio mundial”, añadió.
El Ministerio subrayó que China valora la relación con México como socio comercial estratégico, por lo que pidió que, en lugar de establecer barreras, ambos países colaboren para proteger la estabilidad del comercio bilateral.
Aunque no se anunciaron represalias, el gobierno chino advirtió que vigilará de cerca el impacto de estas medidas y analizará las consecuencias para su industria.
A la reacción de China se sumó Corea del Sur, otro país afectado por el alza en los aranceles, quien también manifestó su inconformidad y preocupación, calificando la medida como una decisión unilateral.
Autoridades surcoreanas informaron que ya estudian posibles medidas de respuesta, y recordaron que en una reunión previa entre cancilleres, realizada en septiembre, solicitaron quedar exentos de estos aranceles, aunque no se detallaron los resultados de dicho encuentro.
Durante la madrugada del 10 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó una medida para incrementar hasta en un 50% los aranceles a una serie de productos importados de países asiáticos, con el objetivo de proteger al mercado nacional frente a prácticas que consideran desleales o que afectan la industria local.
mrh