China abre investigación comercial contra México por aranceles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de China inició una investigación comercial contra México en respuesta al aumento de aranceles y otras medidas restrictivas aplicadas recientemente. Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la intención de su administración no es confrontar, sino establecer mesas de diálogo para explicar la estrategia económica nacional.

Durante su conferencia matutina del 26 de septiembre, Sheinbaum explicó que los aranceles forman parte del Plan México, una iniciativa que busca fortalecer la producción nacional y mejorar la balanza comercial, especialmente frente a países como China.

“Nos interesa mucho tener mesas de trabajo en donde ellos entiendan la situación que se está viviendo, muchas veces con precios muy bajos”, señaló la mandataria.

Sheinbaum informó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió el 25 de septiembre con el embajador de China en México, Chen Daojiang, para plantear la apertura de estas mesas de trabajo. También han sostenido encuentros el secretario de Relaciones Exteriores y el embajador de México en China, Jesús Seade.