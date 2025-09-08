Chihuahua, Yucatán y Aguascalientes, los estados con más suicidios en 2024: Inegi

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, instaurado por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y avalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el objetivo de impulsar acciones para reducir estas muertes a nivel global.

En el marco de esta fecha, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que en 2024 ocurrieron y fueron registradas 8 mil 856 defunciones por suicidio en México, en personas de 10 años y más. Esto representa una tasa de 6.8 por cada 100 mil habitantes, superior a las reportadas en 2014 (5.1) y 2019 (5.6).

Por género, la tasa fue de 2.6 por cada 100 mil mujeres y 11.2 por cada 100 mil hombres. En cuanto a los grupos de edad, el de 30 a 44 años presentó el valor más alto (10.7), seguido por el de 15 a 29 años (10.2).

A nivel estatal, Chihuahua (16.4), Yucatán (16.2) y Aguascalientes (14.3) fueron las entidades con las tasas más elevadas, mientras que las más bajas se registraron en Guerrero (1.6), Chiapas (4.6), Baja California y Veracruz (5.6 cada una).